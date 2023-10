Ci siamo, oggi è il “gran” giorno: il belga torna a San Siro da avversario ed i tifosi sono pronti per fargli capire il loro disgusto per quanto fatto pochi mesi fa.

San Siro sarà tutto esaurito fra pochissime ore: la curva dell’Inter intende fischiare sonoramente Romelu Lukaku reo di aver tradito i nerazzurri.

La situazione

Il divieto dei fischietti diramato venerdì non ha fermato gli ultras che li distribuiranno ugualmente fuori dallo stadio, starà poi ai controllori far sì, nei limiti del possibile, che ne entrino il meno possibile. Sarà impossibile logicamente impedire l’ingresso di tutti i fischietti ma al di là di questo c’è chi è pronto anche ad esprimere il proprio dissenso per il voltafaccia del belga fischiando con le mani o addirittura attraverso una App per smartphone. Chi userà i fischietti rischia una multa fino a 22 € ma, come riferisce il Corriere dello Sport, sarà l’arbitro Maresca a stabilire se il suono interferirà o meno con il regolare svolgimento della gara.

Fabio Maresca arbitro

Possibili conseguenze

Solo l’arbitro potrà stabilire quanto e se l’uso dei fischietti provenienti dagli spalti infastidirà lui o i calciatori in campo. Se lo riterrà opportuno il direttore di gara potrà sospendere momentaneamente la gara per chiedere di diffondere un messaggio attraverso gli altoparlanti, un po’ come avviene in caso di cori razzisti. Non è chiaro cosa succederebbe se il messaggio non bastasse a placare i fischi; precedenti non ne esistono. In teoria si potrebbe arrivare anche a casi estremi come la sospensione definitiva ma in questo caso non può decidere Maresca da solo.

