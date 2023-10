Alle 18 il fischio d’inizio di Inter Roma, ma nessun calciatore dei nerazzurri si presenterà ai microfoni nel prepartita

Scelta inaspettata dell’Inter prima del match contro la Roma, che fa eco alla scelta di annullare la conferenza stampa di Simone Inzaghi alla vigilia. Come fa sapere Dazn, nessun calciatore e nessun tesserato dei nerazzurri parlerà nel prepartita.

Il motivo? Per evitare di alimentare le polemiche (per la contestazione che San Siro riserverà a Lukaku) e per concentrarsi esclusivamente sul campo.

