L’ex centrocampista Marco Parolo ha elogiato i due calciatori nerazzurri evidenziando quanto siano cresciuti rispetto a quando arrivarono a Milano.

Marco Parolo a DAZN si è espresso su Lautaro Martinez e Denzel Dumfries; l’ex Lazio sottolinea la grande crescita che c’è stata nei due, specie nell’argentino, ecco le sue dichiarazioni. “Due anni fa l’interista era un altro giocatore. L’argentino aveva la cattiveria, una cattiveria diversa, pur avendo dei vuoti perché c’erano quattro cinque gare in cui non segnava, ma aveva dentro una fame diversa che lo ha portato ad oggi un leader, un giocatore totale, di cui la presenza senti totalmente all’interno della squadra“.

Denzel Dumfries

Sull’esterno

Dumfries arrivò all’Inter dal PSV Eindhoven per sostituire Hakimi che era stato appena ceduto al PSG per circa 60 milioni. L’avvio fu bruttino ma l’olandese non si è mai arreso così come Inzaghi ha sempre creduto in lui; col passare dei mesi e tanta applicazione sopratutto negli allenamenti, Dumfries è diventato il titolare della fascia destra. Parolo ritiene che il laterale sia poco considerato: “Credo sia sottovalutato, ma sta dimostrando quello che sa fare, anche in Champions. Con la sua fisicità, con le sue capacità di attaccare lo spazio e dare fastidio agli avversari sta dimostrando che è troppo criticato. Fa gol, fa assist, si sta ambientando. Poi non può essere Hakimi a livello di qualità. Secondo me è conscio dei suoi limiti e vuole dimostrare di valere di più“.

