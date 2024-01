In vista della Supercoppa, Inzaghi sorride alla scelta dell’hotel in cui la sua Inter alloggerà: ecco il motivo e i dettagli

La partenza dell‘Inter alla volta della Supercoppa italiana in Arabia Saudita si avvicina, e Inzaghi può sorridere una volta scoperto l’hotel riservato ai nerazzurri.

La squadra, infatti, come rende noto Tuttosport, sarà accolta in hotel con il solito rituale di datteri, caffè saudita e ghirlande floreali, seguendo la tradizione. Poi farà ritorno allo stesso hotel dell’anno precedente, un luogo carico di ricordi poiché fu lì che alloggiò dopo la vittoria dell’ultima Supercoppa contro il Milan. Questa scelta non è solo logistica, ma anche un tocco di scaramanzia che rallegra il tecnico nerazzurro, noto per l’attenzione particolare a dettagli tanto pratici quanto simbolici, contribuendo a creare un’atmosfera positiva.

