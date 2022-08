I nerazzurri si apprestano a giocare diverse gare importanti senza l’attaccante belga, si attende l’esito degli esami.

Non è un buon periodo per l’Inter che dopo la sconfitta con la Lazio perde Romelu Lukaku per un problema fisico. Nell’allenamento di ieri il belga si è fermato per un affaticamento muscolare, il Corriere dello Sport riporta che oggi, probabilmente in serata, verranno eseguiti gli esami strumentali per capire quante gare salterà l’attaccante.

Edin Dzeko

Pressoché certa la sua assenza nel derby di sabato, oltre che naturalmente domani con la Cremonese; si punta a recuperarlo per la gara di mercoledì prossimo contro il Bayern Monaco ma ovviamente sono solo ipotesi. Un responso più accurato ci sarà dopo gli esami strumentali; ora tocca a Edin Dzeko.

