Secondo indiscrezioni di alcuni giornalisti, l’esterno dell’Inter, Dumfries può essere nei piani del Chelsea.

Denzel Dumfries, esterno olandese dell’Inter si sta mettendo in mostra con l’Olanda attirando alcune squadre come il Chelsea. Nel caso della nascita di una trattativa le cose si possono sviluppare anche con l’inserimento di una contropartita tecnica.

Sono queste le parole dal proprio Youtube di Marco Barzaghi che fa il punto della situazione aggiungendo un possibile giocatore nella trattativa: “C’è un nome che potrebbe saltare fuori, che non rientra nei piani di Potter e che potrebbe essere ceduto dal Chelsea. Si tratta di Ziyech, che è stato a lungo in orbita Milan. Secondo me, visti gli ottimi rapporti con il Chelsea, che vuole Dumfries, Ziyech, studiando bene la formula, potrebbe essere l’uomo che ti dà la qualità lì davanti, quel quid che manca.“

