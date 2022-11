Claudio Raimondi parla a Sport Mediaset del mercato dell’Inter, in questo caso parla del terzino destro Karsdorp.

Sono queste le parole di Claudio Raimondi, che a Sport Mediaset parla del mercato dell’Inter facendo riferimento a Karsdorp: “Ciò che è sicuro è che Karsdorp saluterà, sicuramente non giocherà alla Roma. L’olandese non ha alcuna intenzione di rimanere con il club capitolino.Su di lui c’è il forte interesse della Juventus che ha bisogno di un rinforzo in difesa, soprattutto sulle fasce. Attenzione però anche all’Inter, se si aprisse l’ipotesi prestito il club nerazzurro potrebbe inserirsi.“

Walter Zenga ex nerazzurro su Instagram, commenta la decisione del recupero effettivo che ci sarà anche in Serie A da gennaio: “Basterebbe introdurre il tempo effettivo negli ultimi 5’/10’ della partita e il problema sarebbe risolto. Aumentare il tempo di recupero è solo un modo per dare più quantità a scapito della qualità: quanto effettivamente si gioca nei minuti di recupero? In Marocco-Croazia 6 minuti di recupero, tempo effettivo 3 minuti e 35.“

