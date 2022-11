L’esperto di calcio mercato, Ceccarini parla a Radio Bianconera, ecco cosa dice il direttore di TMW Radio sulla Juventus.

Ecco le parole di Ceccarini a Radio Bianconera, il direttore di TMW Radio parla della Juventus, così sul mercato: “Sono molto incuriosito dalla Serbia, hanno un buon portiere e giocatori buoni in tutti i reparti. Pavlovic è un nome caldo per il mercato Juve, come lo stesso Milinkovic-Savic. La Juve mi ha sorpreso con Vlahovic l’anno scorso, ma se Lotito non si ammorbidisce mi sembra difficile che il serbo arrivi a Torino a gennaio.“

Conclude così il giornalista: “Nello stesso tempo però, se Milinkovic non rinnova, la Lazio rischia di perderlo a zero, io credo che quello con la Juve sia un matrimonio destinato a celebrarsi prima o poi. Rabiot? Penso che la società farà una proposta ma sia consapevole che non verrà accettata, nella testa della Juve c’è l’uscita di Rabiot e l’ingresso Milinkovic.“

