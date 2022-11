Capitolo esterni, la Juventus guarda con occhio la situazione del danese Maehle con l’Atalanta, possibile prestito.

Secondo le ultime di mercato, la Juventus si sta interessando a Maehle dell’Atalanta. Gasperini infatti vorrebbe ulteriore rinforzi sull’esterno ma prima deve vendere alcuni che ha in rosa. L’eventuale mantenimento del nuovo sistema di gioco di Allegri richiede certamente alcuni acquisti in quelle zone di campo. I bianconeri però non vogliono prendere il giocatore a titolo definitivo ma solamente in prestito con diritto di riscatto.

Intanto la Juventus si prepara a blindare il giovane inglese Iling Junior che oramai fa parte stabilmente della prima squadra ed inoltre verrà utilizzato come prima riserva di Filip Kostic. L’obiettivo è farlo crescere per poi prenderne il posto da titolare nel giro di qualche anno. Il rinnovo del contratto certificherà la promessa dei bianconeri di garantirgli in ogni caso un posto in prima squadra.

