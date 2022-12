All’Inter, Ludovic Blas piace, la stella del Nantes è visto come l’uomo giusto per il futuro della trequarti della squadra.

L’Inter guarda al futuro, lo fa guardando Ludovic Blas, stella in uscita del Nantes. Il trequartista può prendere in futuro il ruolo di Calhanoglu ma non solo avendo la possibilità sia di giocare a centrocampo ma che soprattutto anche a supporto delle punte. L’anno scorso la stagione d’oro con la qualificazione all’Europa League.

Quest’anno tra campionato e coppe, il francese ha raccolto 4 reti e 4 assist, perno centrale del Nantes ha un costo di circa 15 milioni di euro, ampiamente abbordabile per le big di questo campionato. Ma occhio alla Premier League che possono contare su una capacità finanziaria molto più potente delle italiane. Insomma vedremo come andrà a finire.

