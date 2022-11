Sono queste le parole di Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter che parla in vista del match contro l’Atalanta.

Ecco le parole dell’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, che parla così in conferenza stampa in vista dell’Atalanta: “Ovviamente la squadra va in campo per vincere ogni singola partita. Dopo la Juventus abbiamo avuto due giorni di analisi, poi c’è stata l’ottima vittoria contro il Bologna. Ora pensiamo alla gara contro l’Atalanta, che sarà una partita difficilissima. Bergamo è sempre un campo molto molto difficile.“

Conclude così il tecnico: “In campionato, eccetto il Napoli, le altre si sono pareggiate al livello di classifica. Abbiamo commesso degli errori, perdendo punti importanti negli scontri diretti. Ma ci stiamo lavorando su. Sono contento che tre attaccanti su quattro andranno al Mondiale, c’è fiducia per tutti. Romelu ci teneva tantissimo a rientrare nelle ultime gare con noi, ha avuto un rallentamento. Gli auguro di avere un grande Mondiale prima di tornare al meglio con noi.”

