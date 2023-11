Le parole di Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, al termine del Derby d’Italia tra nerazzurri e Juventus all’Allianz Stadium

Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di DAZN al termine di Juve-Inter. Di seguito le sue parole.

RIMPIANTO PER IL GOL SUBITO SU UN SOLO TIRO? – «Ci prendiamo il pareggio per come è venuto. Sappiamo che già non è semplicissimo far gol alla Juventus perché è molto brava a difendersi. La squadra è rimasta concentrata dopo l’1 a 0 e abbiamo fatto un grandissimo gol. Chiaramente sul gol della Juve dovevamo fare meglio, chiudere prima il gol di Vlahovic. Poi abbiamo fatto la partita. Alla vigilia non avrei firmato per il pari perché si voleva vincere».

CHE SENSAZIONI MI PORTO – «La squadra ha fatto quello che doveva fare. L’anno scorso è stata la stessa identica partita e abbiamo perso. Nel primo tempo abbiamo creato molto di più, anche più di stasera, e alla fine abbiamo perso. La Juve sappiamo che si difende molto bene. Siamo venuti a Torino contro la seconda della classe a fare una partita di padronanza. Ci prendiamo questo pari».

JUVE LA PIÙ CREDIBILE DELLE INSEGUITRICI? – «Son tutte squadre importanti. ieri non ho visto le partite di Milan e Napoli ma sono tutte squadre costruite per stare ai vertici. Ci sono altre squadre che possono farsi sotto».

SE AVEVAMO PENSATO A COME SCARDINARE LA LORO DIFESA? – «Assolutamente sì, si è verificato quello che avevamo prospettato. Ovvero che la Juve sarebbe rimasta lì in attesa, nelle ripartenze sono bravissimi. Sapevamo che potevamo trovare Mkhitaryan e Barella tra le linee. Gli ho detto a Barella di non venire a giocare così tanto perché non ne avevamo bisogno, poteva stare anche in mezzo alle linee».

