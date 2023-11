Le parole di Massimiliano Allegri, tecnico della Juve, al termine del Derby d’Italia tra bianconeri e Inter

Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di DAZN al termine di Juve-Inter. Di seguito le sue parole.

RAMMARICO – «Abbiamo preso un gol da polli, dopo 5 minuti dal gol. Già avevamo sbagliato due o tre situazioni. Si poteva fare meglio, però l’Inter quando ha campo aperto, lo ha dimostrato in tanti gol ha fatto, ha grande tecnica ed è facilitata nel fare le giocate. Avevamo lavorato sulle palle rasoterra, ma è stato bravo Lautaro. La squadra ha fatto una bella prestazione, erano tre anni che la Juventus non giocava per il primo posto in classifica. Non è stato facile, me compreso, che non la giocavo da quattro anni. Dobbiamo restare tranquilli e lavorare, possiamo migliorare in tante cose. Venerdì c’è una gara difficile col Monza, una gara tosta da preparare al meglio».

A CHE PUNTO E’ LA JUVE – «L’obiettivo è entrare nei primi quattro posti. Abbiamo nove punti di vantaggio sulla quinta. Poi la gara di oggi è stata giusta contro una squadra che aspettava un errore per bucarci. Siamo stati compatti, purtroppo abbiamo preso un gol evitabile ma ci sta contro queste squadre».

VLAHOVIC – «Oggi Dusan ha fatto la miglior gara da quando è arrivato alla Juve. Fisicamente ha sovrastato De Vrij. Giocando da solo ha avuto vantaggi, sono contento per lui che è tornato al gol. Deve rimanere tranquillo, può solo crescere perchè ha 23 anni».

