Simone Inzaghi allenatore dell’Inter parla in una diretta Instagram del club nerazzurro ecco le sue parole alla vigilia della sfida.

Nessuna conferenza stampa per Simone Inzaghi che parla in una diretta Instagram dell’Inter per raccontare la vigilia della sfida contro lo Spezia.

Ecco le sue parole: “I ragazzi hanno lavorato bene, si è cercato di perfezionare i nostri automatismi. E inoltre abbiamo recuperato D’Ambrosio che non avevamo a Lecce. Noi dobbiamo avere tante soluzioni, nell’ultimo match abbiamo finito addirittura con 4 punte e sappiamo che chi subentra può essere determinante. Tutte le squadre giocano per vincere, nessun pareggio nella prima giornata lo testimonia e tante gare si sono decise nei minuti finali.“

Simone Inzaghi

Conclude il tecnico: “Spezia partita complicata, loro sono in salute e hanno un ottimo tecnico che sa dare la propria impronta. Ritrovare i nostri tifosi sarà emozionante, abbiamo un ottimo rapporto con loro che abbiamo creato già dalla scorsa stagione. Sarà una bellissima atmosfera.“

