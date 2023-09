In conferenza stampa alla vigilia di Real Sociedad-Inter, Simone Inzaghi ha parlato anche della formazione che scenderà in campo

Durante la conferenza stampa alla vigilia di Real Sociedad–Inter, valevole per la fase a gironi della Champions League 2023-2024, Simone Inzaghi parla così dell’11 titolare.

FORMAZIONE- «Non lo sanno ancora i miei giocatori, non mi sembrerebbe corretto dirlo adesso. Stamattina si sono allenati tutti bene, io una formazione in mente ce l’ho: ci sarà qualche cambiamento, però per correttezza è giusto che i primi a saperlo siano i giocatori».

