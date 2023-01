Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha parlato ai microfoni ufficiali del club in vista della sfida contro l’Hellas Verona

PAROLE – «Arriviamo dopo una partita dispendiosa come quella Parma, ma siamo contenti per il passaggio del turno. Troviamo un avversario che si è ripresentato in ottime condizioni, troveremo una squadra in salute. Hellas? Sara una partita intensa, sappiamo che tante squadre giocano, sia in Italia che in Europa, con la difesa a tre, è un avversario già incontrato negli anni. Corsa, aggressività e determinazione saranno fondamentali. Ho visto la squadra molto concentrata e motivata, sappiamo qual è stato il percorso delle nostre tre gare e sappiamo anche che dobbiamo migliorare perché giocando ogni tre giorni ci sono tante difficoltà».

