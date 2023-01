Sono queste le parole dell’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, che parla appena prima della partita contro la Cremonese.

Ecco le parole di Simone Inzaghi, il tecnico dell’Inter parla appena prima della sfida alla Cremonese, così a DAZN: “Brozovic ha avuto un problema al polpaccio dopo il Mondiale, in questi giorni dovrebbe tornare a lavorare in campo. Gagliardini ha sempre fatto il suo quando chiamato in causa, noi dobbiamo guardare una partita per volta senza guardare chi manca. Con tante partite ravvicinate si rischia di fare a meno di 3-4 giocatori.”

Conclude così il tecnico a DAZN: “Lukaku? Manca ancora qualcosa, sta lavorando bene e siamo fiduciosi, ha tantissima voglia. Non si è mai fermato e ha lavorato anche sopra qualche problema, penso che già da oggi possa darci una mano a partita in corso.“

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG