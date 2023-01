Dopo molto tempo, Dusan Vlahovic tornerà a mettere minuti nelle gambe in Serie A nel match di domani con il Monza

Dopo tanto tempo, Dusan Vlahovic potrebbe rivedere il campo in Juventus-Monza. Se gli attaccanti come lui vengono presi soprattutto per fare gol prima di ogni altra cosa, con tutti i limiti del caso di una stagione con un lungo stop, l’ex viola in bianconero ha messo a segno 6 reti in 10 gare. Una media non banale, che potrebbe anche fare giustizia delle molte critiche ricevute sulla sua involuzione, probabilmente dettate soprattutto dalla delusione in Champions League: lì il bomber serbo non è certamente riuscito ad elevarsi dalle pessime prestazioni della squadra, inanellando bocciature in serie e una sola rete nel girone, in casa contro il Maccabi Haifa.

Il contributo in area di rigore di Vlahovic è disegnato in questa sezione di campo. Date le proprietà del suo mancino, lo juventino propende per agire sul centro-sinistra, riesce a toccare il pallone in area piccola e – complessivamente – nei 16 metri tocca il 14,4% dei palloni (non poco, anche se a leggerlo sembra strano: sono questi i numeri tipici di un attaccante d’area qual è lui).

Altri numeri maturati fin qui. Vlahovic centra lo specchio della porta il 38,7% delle volte, la metà delle quali si traduce in gol. Vince esattamente la metà dei contrasti e poco meno dei duelli aerei (47,2%) e non ha certamente nel dribbling una delle sue migliori caratteristiche (35% quelli riusciti).

L’articolo STATS – Juve, Vlahovic torna in campo: dove eravamo rimasti? proviene da Calcio News 24.

