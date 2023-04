Le parole di Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, dopo la sconfitta dei nerazzurri contro la Fiorentina a San Siro

Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di DAZN nel postpartita di Inter-Fiorentina. Di seguito le parole del tecnico nerazzurro dopo la sconfitta.

SULLA PARTITA – «C’è grandissima delusione, abbiamo perso due partite consecutive in casa davanti ad un pubblico meraviglioso. C’è delusione, dobbiamo lavorare di più, io per primo. Per quanto riguarda l’impegno ho visto i ragazzi dare il massimo. Dobbiamo essere più cattivi nelle situazioni, abbiamo avuto tantissime occasioni da gol. Risultato che ci fa guardare la classifica in modo diverso, una classifica che non volevamo. Più andava avanti la partita, più la squadra ha perso lucidità. Si è creato lo stesso anche col cambio modulo. Se avessimo giocato ancora del tempo non so se sarebbe cambiato il risultato».

DIFFICOLTÀ NEL FARE GOL? – «Per quello che riguarda gli attaccanti, l’anno scorso siamo stati il miglior attacco, quest’anno siamo il secondo. Dal 2023 stiamo segnando di meno, gli attaccanti passano questi momenti. Bisogna lavorare di più, questo sarà un mese molto intenso. Sudore, lavoro e cercare di recuperare più giocatori possibili, c’è bisogno di tutti. Per la prestazione ero molto più arrabbiato contro la Juventus rispetto ad oggi. Lukaku? Se avesse fatto due gol la sua prestazione sarebbe stata giudicata in maniera diversa. Lui si è mosso tanto, ha avuto tante occasioni. Non mi soffermerei solo su di lui. Devo essere lucido, al di là del risultato che fa male. Decima sconfitta in campionato, chiaramente c’è qualcosa che non va. Umore dello spogliatoio? Non dei migliori, però fa parte del calcio».

CONFRONTO CON LA SQUADRA – «Ci sarà un confronto con la società e con i calciatori perché quello che stiamo facendo non basta. Sappiamo gli impegni che ci aspettano. Il risultato di oggi fa male ma questo è il calcio. Quello che stiamo facendo non basta, tra 72 ore siamo di nuovo in campo per una partita importantissima a cui teniamo tanto».

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU INTERNEWS24.COM

L’articolo Inter, Inzaghi: «C’è grande delusione, ci sarà un confronto con il gruppo» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG