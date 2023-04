Le parole di Henrikh Mkhitaryan dopo la sconfitta dell’Inter contro la Fiorentina: «Mi sento colpevole perché non ho segnato»

Intervenuto su DAZN, il centrocampista dell’Inter Henrikh Mkhitaryan ha commentato così la sconfitta rimediata contro la Fiorentina.

COSA MANCA? – «Secondo me manca il gol. Non segniamo da tre partite e anche questa sera nel primo tempo potevamo segnare tre-quattro gol e chiudere e vincere la partita. Ma come avete visto non siamo riusciti a segnare e mi sento anche responsabile di non aver segnato quel gol. Dobbiamo essere più sereni».

SULLA SUA OCCASIONE DA GOL – «No, non l’ho rivista. Mentalmente sì, ma è diverso di rivedere l’azione ai monitor. Lo farò e analizzerò su cosa potrò fare meglio o meno. Ne ho parlato anche con Lukaku, potevo dargli la palla. Ma ero lì ed ero concentrato a calciare».

SULLE TANTE OCCASIONI AVUTE DALLA SQUADRA – «Non è solo questione di cattiveria, abbiamo bisogno di tranquillità e serenità. Dobbiamo essere più lucidi, sappiamo che non riusciamo a segnare e che c’è qualcosa che non va e non ci riusciamo. C’è troppa voglia, vogliamo troppo e per ciò non riusciamo a stare tranquilli. C’è adrenalina e non tranquillità».

RAPPORTO CON INZAGHI – «Siamo una squadra matura, ci parliamo. Speriamo di riuscire a migliorarci nel capirci, perché c’è un mese molto tosto e dobbiamo essere freschi mentalmente».

