Vittoria al debutto con il Bayern Monaco per Tuchel: battuto 4-2 il Borussia Dortmund e i bavaresi tornano in vetta alla Bundesliga

Buona la prima per Thomas Tuchel: il Bayern Monaco vince contro il Borussia Dortmund e torna in vetta alla Bundesliga.

All’Allianz Arena i bavaresi vincono per 4-2: a segno Muller con una doppietta, Coman e autogol di Kobel. Per i gialloneri invece Emre Can e Malen.

L’articolo Bayern Monaco, buona la prima per Tuchel: batte il Borussia e torna in vetta proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG