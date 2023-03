L’Inter ha bisogno di tutti i suoi giocatori per passare il turno e rialzarsi dopo la sconfitta contro lo Spezia.

L’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi si prepara per la partita più importante dell’anno contro il Porto. Dopo la sconfitta contro lo Spezia, l’Inter ha bisogno di una vittoria per passare il turno e rialzarsi. Inzaghi si aspetta una maggiore determinazione in zona gol dalla sua squadra e spera che tutti i giocatori, compresi quelli che hanno deluso finora come De Vrij, Brozovic e Lukaku, diano il loro contributo per la vittoria.

Tuttavia, il tecnico dei nerazzurri, Simone Inzaghi è sicuro di ottenere risposte positive da giocatori come Calhanoglu, Acerbi, Onana e Mkhitaryan, che sono stati tra i migliori in passato. La speranza è che questi giocatori possano trascinare gli altri verso l’alto e condurre l’Inter alla vittoria contro il Porto in Champions League.

