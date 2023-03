L’allenatore Simone Inzaghi riceve un’ottima notizia dal campo di allenamento di Appiano Gentile, l’Inter ritrova Skriniar.

L’Inter è tornata ad allenarsi ad Appiano Gentile in vista della partita di ritorno degli ottavi di finale della Champions League contro il Porto, in programma in Portogallo. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la notizia positiva per l’allenatore Simone Inzaghi è che Milan Skriniar ha partecipato parzialmente alla seduta di allenamento in gruppo, il che significa che non ha ancora rinunciato alla possibilità di scendere in campo martedì sera. Il difensore slovacco sta continuando a migliorare, ma se non dovesse farcela, verrà sostituito da Darmian.

La squadra, compresi i dirigenti come Zanetti e Marotta, si è riunita ad Appiano dopo un giorno di riposo. È stata l’occasione per lo staff tecnico e la squadra di analizzare gli errori commessi durante l’ultima partita contro La Spezia, che ha portato alla loro ottava sconfitta in campionato. La squadra ha deciso di non commettere gli stessi errori martedì, quando la partita contro il Porto sarà fondamentale per il loro futuro in questa stagione.

