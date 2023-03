Invece il giornalista Biasin difende Inzaghi e sottolinea che l’Inter crea e corre, nonostante le numerose sconfitte subite.

Il giornalista Paolo Condò su Sky Sport ha commentato sul rendimento altalenante dell’Inter allenata da Simone Inzaghi, sottolineando che la squadra ha fatto al massimo una serie utile di cinque partite, a differenza dei 14 risultati utili dell’anno scorso. Condò ha riconosciuto che se l’Inter raggiungesse i quarti di Champions League, sarebbe comunque un grande risultato.

Tuttavia, il giornalista ha anche evidenziato la mancanza di continuità della squadra nerazzurra, citando la sconfitta ad Udine e le sconfitte contro Empoli e Spezia nonostante le numerose occasioni create. Secondo Condò, ciò costituisce una colpa nel campionato.

In risposta alle critiche, il giornalista Fabrizio Biasin ha espresso la sua opinione su Twitter, affermando che l’Inter non è allo sbando, nonostante le otto sconfitte consecutive. Biasin ha difeso Inzaghi, dicendo che non è perfetto ma nemmeno un disastro, e ha sottolineato che la squadra crea e corre, nonostante le numerose sconfitte subite. Biasin ha inoltre affermato che sintetizzare i numeri della sconfitta contro La Spezia come un fallimento totale sarebbe esagerato.

