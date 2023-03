Il tecnico del Milan fa il punto sulla situazione della squadra, parla di Ibrahimovic, Leao e delle prossime sfide.

Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha tenuto una conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Salernitana. Ha sottolineato che la squadra ha la consapevolezza di dover riscattare la sconfitta di Firenze e di doversi buttare nel campionato con grande determinazione per arrivare tra le prime quattro e rivivere le emozioni della Champions. Pioli ha poi affermato che la squadra sta bene fisicamente, mentalmente e tatticamente, ma che ci sono ancora tante cose che possono essere fatte meglio.

Riguardo alla partita contro la Salernitana, ha dichiarato che il Milan dovrà essere il miglior Milan possibile e che la partita di mercoledì in Champions non conta più nulla. Pioli ha anche commentato le prestazioni dei singoli giocatori, affermando che Leao può ancora migliorare, che Ibra non partirà dall’inizio ma che sta migliorando e che De Ketelaere sta bene fisicamente e mentalmente ed è pronto a dare il suo contributo. Infine, ha parlato degli obiettivi della squadra, sottolineando che arrivare tra le prime quattro posizioni in campionato è prioritario e che ogni partita sarà importante e pesante da qui in avanti.

