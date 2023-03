La Gazzetta riporta la motivazione dello svedese e la crescente condizione fisica, ma Pioli ha anche altre opzioni da valutare Milan.

La Gazzetta dello Sport ha riportato che Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, è impaziente di tornare titolare dopo un’assenza di oltre un anno. Oggi, il tecnico Stefano Pioli prenderà la decisione sulla formazione per la partita contro la Salernitana. Ibrahimovic ha svolto un lavoro personalizzato ieri, come da programma, ma oggi tornerà ad allenarsi regolarmente in gruppo.

Il calciatore svedese contenderà il posto da titolare con Olivier Giroud, che avrebbe bisogno di un po’ di riposo dopo tante partite di fila, e con Divock Origi, che finora non ha mai convinto in maglia rossonera. La Gazzetta riporta anche che la tentazione di far giocare Ibrahimovic dall’inizio è molto forte per Pioli.

Nonostante non possa essere al top della forma, la condizione fisica di Ibrahimovic è migliorata notevolmente nelle ultime settimane, e ha anche aumentato i minuti di gioco nelle gambe. Se dovesse giocare e segnare, Ibrahimovic raggiungerebbe la sua 33ª vittima in campionato, diventando anche il giocatore più anziano a segnare un gol in Serie A.

