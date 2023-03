La Juventus si prepara per la partita contro la Sampdoria: le indicazioni sulla formazione e i convocati. Fuori Pogba.

La Juventus ha svolto la rifinitura in vista della partita contro la Sampdoria e al momento non sono ancora disponibili informazioni precise sulla formazione che verrà schierata. Tuttavia, sembra che l’allenatore Massimiliano Allegri abbia optato per un modulo 3-4-2-1, con Perin in porta, Bremer, Bonucci e Danilo in difesa, De Sciglio a destra, Barrenechea e Rabiot al centro e Kostic a sinistra a centrocampo. In attacco, Vlahovic sarà la punta centrale con Miretti e Fagioli alle sue spalle.

Inoltre, la Juventus ha diramato la lista dei giocatori convocati per la partita contro la Sampdoria. Purtroppo, Paul Pogba non sarà presente a causa di un problema muscolare avvertito durante la rifinitura di questa mattina. La partita è in programma per domenica 12 marzo alle ore 20:45 all’Allianz Stadium ed è l’ultima prima della sosta per le Nazionali.

