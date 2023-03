La richiesta di mostrare la “carta nascosta”: la questione della Juventus che non si chiuderà con un nulla di fatto.

La questione riguardante la Juventus e la richiesta di mostrare la “carta nascosta” da parte del TAR è un argomento che i tifosi vogliono vedere chiarito e risolto. La richiesta di mostrare questo documento potrebbe sembrare insignificante, ma per la Juventus è una questione di rispetto e giustizia. Anche se il contenuto di questo documento potrebbe non avere valore legale, è importante che sia mostrato per garantire una difesa adeguata e per assicurare un processo equo per tutte le persone coinvolte. È comprensibile che la Juventus voglia avere tutti i documenti necessari per difendersi, in quanto la giustizia sportiva può essere un processo lungo e complesso. Inoltre, la sentenza precedente è stata basata su motivazioni infondate.

È interessante notare che nonostante siano emerse molte intercettazioni e verbalizzazioni in merito alla questione, la “carta Covisoc” non è stata ancora mostrata. Si dice che la Federazione la mostrerà, ma al momento sembra che non ci sia alcun rischio per il processo. Tuttavia, è strano che nessuno abbia voluto mostrare il documento in precedenza.

Si sa poco del contenuto della “carta nascosta”, ma sembra che si parli di plusvalenze e del caso Chievo e Cesena. È quindi comprensibile che la Juventus si chieda perché non è stata punita come gli altri club coinvolti.

In attesa di conoscere il contenuto della “carta nascosta”, è difficile fare giudizi definitivi. Tuttavia, se il documento dovesse confermare le preoccupazioni della Juventus, sarebbe uno scandalo. In ogni caso, il documento non dovrebbe peggiorare la situazione della Juventus, ma potrebbe mettere in difficoltà altre persone coinvolte.

