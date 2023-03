Milan, cambi in vista per la partita con la Salernitana, mentre l’esterno brasiliano si ferma a causa di un infortunio muscolari.

Zlatan Ibrahimovic si sta riprendendo e non vede l’ora di tornare in campo. Ieri ha giocato entrambi i tempi da 25 minuti in una partitella con l’Under 18 del Milan, mentre oggi ha svolto un allenamento personalizzato seguendo il programma stabilito. Questa notizia è stata riportata in diretta da Manuele Baiocchini di Sky Sport, direttamente da Milanello. Inoltre, in vista della prossima partita contro la Salernitana, ci potrebbero essere alcuni cambiamenti nella formazione del Milan: Thiaw potrebbe riposare per lasciare spazio a Kjaer, uno tra Tonali e Krunic dovrebbe andare in panchina e Brahim potrebbe riposare. Olivier Giroud è ancora in prova come attaccante.

Il Corriere della Sera ha titolato “Messias va k.o. Il Milan lo perde per un mese” questa mattina, riferendosi all’infortunio dell’esterno brasiliano del Milan, che si è verificato mercoledì durante la partita di Champions League contro il Tottenham. Messias ha riportato una lesione muscolare al bicipite femorale della coscia destra e dovrà stare fuori per circa un mese.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG