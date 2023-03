L’ex Campione del mondo sottolinea l’atteggiamento offensivo del Milan e la grande capacità tattica e psicologica dell’allenatore.

Attraverso una sua intervista pubblicata su La Stampa, l’ex Campione del mondo Marco Tardelli ha commentato il passaggio del turno del Milan in Champions League. Nonostante la difficoltà dell’incontro contro il Tottenham di Conte, Tardelli ha elogiato l’atteggiamento offensivo della squadra di Pioli, che non è andata là per difendersi o gestire il risultato ma per fare la partita.

Tuttavia, Tardelli ha sottolineato la fragilità di Leao in questo momento così importante e ha evidenziato che la sua forma fisica è fondamentale per le ambizioni del Milan di vincere la competizione. Dopo undici anni di assenza dai quarti di finale, il Milan è riuscito a raggiungere un grande traguardo e il merito va tutto a Stefano Pioli.

Secondo Tardelli, l’allenatore del Milan ha dimostrato una grande capacità tattica, psicologica e una grande personalità. Ha capito che la squadra era in sofferenza e ha saputo cambiarla nel modo giusto, adottando un nuovo modulo di gioco che ha garantito più solidità e sicurezza.

