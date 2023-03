Il ritorno di Champions League col Porto deciderà il destino della squadra e dell’allenatore dell’Inter, Inzaghi.

L’Inter, che attualmente occupa la quinta posizione in classifica, sta attraversando un momento difficile sotto la guida di Inzaghi. Nonostante la vittoria nella partita precedente contro il Genoa, la sconfitta contro lo Spezia ha messo in luce le difficoltà della squadra e i problemi tattici dell’allenatore. Inzaghi rischia quindi di perdere la panchina, soprattutto se l’Inter non riuscisse a superare il turno di Champions League contro il Porto.

La partita di ritorno contro la squadra portoghese è considerata una sorta di “ultima spiaggia” per la squadra nerazzurra. In caso di eliminazione, infatti, l’Inter potrebbe ritrovarsi in una situazione di crisi profonda, con la stagione che rischierebbe di andare letteralmente in fumo. Per evitare il peggio, l’allenatore dovrà mettere in campo una squadra motivata e compatta, pronta a lottare per la vittoria.

Il futuro di Inzaghi, dunque, è fortemente legato al risultato di martedì sera. L’allenatore, che ha sostituito Antonio Conte alla guida dell’Inter a inizio stagione, ha dimostrato di avere grandi capacità tattiche, ma deve ancora dimostrare di poter portare la squadra ai vertici del calcio italiano e internazionale. Se l’Inter dovesse perdere contro il Porto, Marotta potrebbe essere costretto a prendere decisioni drastiche per evitare ulteriori danni alla squadra e alla sua reputazione.

