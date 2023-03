Gerarchie poco chiare e scelte insoddisfacenti: il rischio per il tecnico dell’Inter, Inzaghi dopo l’ottava sconfitta in campionato.

L’Inter sta attraversando un periodo difficile e la sconfitta contro lo Spezia è stata l’ottava in campionato. Nonostante la creazione di molte occasioni, la squadra di Inzaghi non è stata in grado di segnare abbastanza gol e ha perso punti importanti. C’è stata una riunione tra la dirigenza e l’allenatore per discutere delle difficoltà della squadra.

Ci sono molte domande senza risposta, come ad esempio perché la difesa sembra impenetrabile a San Siro ma non in trasferta. Inoltre, ci sono gerarchie poco chiare all’interno della squadra e ci sono state alcune scelte che non hanno soddisfatto tutti. La situazione è preoccupante anche perché la squadra ha bisogno di qualificarsi per la prossima Champions League. La trasferta di Oporto sarà una partita decisiva e Inzaghi rischia di perdere il suo lavoro se la squadra non riesce a invertire la rotta al più presto. Fonte Corriere della Sera.

