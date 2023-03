Dopo l’ottava sconfitta in campionato, il futuro del tecnico sarà deciso nella partita contro il Porto, L’Inter assicura ancora fiducia.

L’Inter ha subito una sconfitta dolorosa contro lo Spezia, che mette in discussione la qualificazione alla prossima Champions. Il tecnico Simone Inzaghi si trova ora a giocarsi il proprio futuro nella partita di martedì contro il Porto. Se non dovesse superare il turno, potrebbe aprire la crisi e dare il via alla ricerca di una nuova guida tecnica.

Fra i candidati papabili per la panchina nerazzurra c’è il nome di Antonio Conte, che ha vinto uno scudetto con l’Inter giocando con umiltà tattica accettando di giocare in contropiede. Altri nomi gettati nel frullatore sono Thiago Motta, De Zerbi e Conceição. Tuttavia, l’Inter assicura di avere ancora fiducia in Inzaghi, a patto che si svegli e fornisca risultati. Inzaghi dovrà fornire rassicurazioni alla dirigenza e chiarire il senso di alcune scelte fatte a La Spezia, ma questa volta non basterà: serve il passaggio del turno senza troppe scuse. Da fonte Repubblica.

