L’ex calciatore dell’Inter analizza la sconfitta contro lo Spezia e solleva dubbi sulla gestione di Inzaghi.

Durante l’ultima puntata di Bobo TV, Antonio Cassano ha espresso il suo parere sulla sconfitta dell’Inter contro lo Spezia. Secondo Cassano, i nerazzurri avrebbero meritato di vincere la partita, avendo tirato 27 volte e sbagliato un rigore. Tuttavia, Cassano ha sollevato la questione dei problemi difensivi dell’Inter in trasferta, poiché subiscono due gol per partita. Cassano ritiene che sia compito dell’allenatore risolvere questo problema.

Inoltre, ha criticato la gestione tattica di Inzaghi, affermando che ha cambiato troppe volte il modulo senza risultati positivi e che, per costruire una squadra vincente, Inzaghi non è adatto. Cassano ha poi comparato Lukaku con Nzola, affermando che il primo sembra aver perso fiducia in se stesso, mentre il secondo è sempre in partita e lotta. Infine, Cassano ha affermato che l’Inter deve vincere la Champions League o altrimenti deve cambiare qualcosa, poiché quest’anno sta facendo un disastro e ha perso l’opportunità di vincere il campionato.

