L’ex Juventus analizza la prestazione della squadra contro il Friburgo e parla di Vlahovic, Kostic e l’atteggiamento di Pogba.

In un’intervista concessa a TuttoSport, l’ex calciatore della Juventus Angelo Di Livio ha espresso il suo parere sulla squadra bianconera dopo la partita di Europa League contro il Friburgo. Secondo Di Livio, la Juventus avrebbe dovuto segnare più gol per poter affrontare il ritorno con maggiore tranquillità. Riguardo all’attaccante dei bianconeri Vlahovic, Di Livio ha affermato che il giocatore sta attraversando un momento difficile, ma che i compagni di squadra potrebbero aiutarlo a trovare la giusta lucidità sotto porta.

Di Livio ha poi elogiato il giocatore della Juve, Kostic, definendolo un “nuovo soldatino” e lodandone l’atteggiamento umile. Infine, Di Livio ha espresso la sua opinione sulla questione Pogba, affermando di essere molto arrabbiato con il giocatore per il suo atteggiamento poco professionale nel ritiro della squadra. Secondo Di Livio, in una situazione delicata come quella attuale, è necessario che tutti i giocatori dimostrino testa e professionalità.

