Allegri analizza la sfida contro la Sampdoria e parla della formazione, del recupero di alcuni giocatori della Juventus.

La Juventus, dopo aver vinto l’Europa League contro il Friburgo, si prepara a giocare contro la Sampdoria nella Serie A, cercando di tornare alla vittoria in campionato dopo la sconfitta con la Roma. Il tecnico Massimiliano Allegri ha tenuto una conferenza stampa per presentare la partita, sottolineando la pericolosità degli avversari, nonostante la loro posizione in fondo alla classifica, e la possibilità di andare al secondo posto.

Ha inoltre annunciato che Paul Pogba sarà a disposizione, ma non ha ancora deciso la formazione, tra cui il centrocampo tra Barrenechea e Paredes. Ha anche menzionato che Danilo potrebbe riposare e ha elogiato l’attaccante Vlahovic, che si è ripreso dalla pubalgia. La squadra ha una settimana importante, ma Allegri si concentra solo sulla partita contro la Sampdoria, sottolineando l’importanza di non sbagliare nei confronti delle squadre più piccole.

