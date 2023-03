Il difensore della squadra della Juventus sottolinea l’importanza di rimanere solidi in difesa e di continuare a lavorare sodo.

Il difensore della Juventus, Danilo, ha rilasciato un’intervista a Juventus TV dopo la vittoria della squadra contro il Friburgo in Europa League. Danilo ha mostrato la sua soddisfazione per la prestazione della squadra e ha sottolineato l’importanza del lavoro continuo per raggiungere gli obiettivi prefissati. Nonostante la vittoria, la squadra è già concentrata sulla prossima partita che si svolgerà in un ambiente difficile.

Danilo ha ammesso che la Juventus deve migliorare nella fase offensiva, ma ha evidenziato l’importanza di rimanere solidi in difesa in modo da non subire gol e mantenere alta la fiducia della squadra. Ha anche sottolineato l’importanza del recupero delle energie per la partita successiva contro la Sampdoria e ha ribadito che la squadra ha ancora molto da giocare in campionato.

Infine, Danilo ha espresso la sua preoccupazione per l’infortunio di Alex, ma ha evidenziato che la presenza di Leo è stata fondamentale per la solidità difensiva della squadra. In sintesi, Danilo ha mostrato grande determinazione e fiducia nella squadra, sottolineando l’importanza di lavorare sempre sodo per raggiungere gli obiettivi prefissati.

