Kostic si dice orgoglioso degli assist, mentre Locatelli sottolinea l’importanza di continuare, così i due giocatori della Juventus.

Durante un’intervista con JuventusTV dopo la partita tra la Juventus e il Friburgo, Filip Kostic ha espresso la sua soddisfazione per la vittoria della squadra e per i suoi assist. L’esterno ha dichiarato di essere orgoglioso per il supporto che ha ricevuto dal suo team sin dal suo arrivo. Kostic ha inoltre affermato di essere felice e concentrato per dare il massimo in campo.

Anche Manuel Locatelli, durante un’intervista con JuventusTV, ha commentato la vittoria della Juventus sul Friburgo. Il centrocampista ha espresso la sua soddisfazione per il risultato, ma ha anche sottolineato l’importanza di continuare a lottare in ogni partita. Locatelli ha dichiarato di essere consapevole del potenziale della squadra e di dover lavorare duramente per raggiungere i propri obiettivi. Infine, il centrocampista ha sottolineato l’importanza di reagire come un gruppo e di portare a casa il risultato in ogni partita.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG