Il giornalista parla del Milan e della recente vittoria in Champions League contro il Tottenham, nell’andata dei quarti.

Stefano Impallomeni, ex calciatore e giornalista, è stato ospite a Maracanà nel pomeriggio di TMW Radio, e ha espresso la sua opinione sulle recenti prestazioni del Milan. Secondo Impallomeni, il Milan ha giocato con grande temperamento e ha dato una buona risposta dopo la sconfitta di Firenze. Impallomeni ha anche notato che i rossoneri hanno giocato meglio rispetto alla partita di andata contro un Tottenham in difficoltà, e ha avuto molte occasioni che non sono state sfruttate.

Maignan, il portiere del Milan, è stato considerato decisivo nel finale della partita. Impallomeni ha anche apprezzato gli strappi di Leao dopo l’espulsione di Romero.

Tuttavia, Impallomeni ha notato che la partita contro il Tottenham è stata facilitata dal momento difficile che sta attraversando la squadra inglese. Secondo lui, i rossoneri dovranno fare attenzione a mantenere il quarto posto in Premier League, soprattutto perché ci sono molte altre squadre che stanno spingendo.

Riguardo al futuro del Milan in Champions League, Impallomeni ha sottolineato che dipende dal sorteggio. Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha affermato che preferirebbe evitare altre squadre italiane, ma Impallomeni ha osservato che il Benfica potrebbe essere una mina vagante.

