Serafini elogia Tonali e Giroud e parla della difesa del Milan

L’ex giocatore rossonero elogia Brahim Diaz e spiega le difficoltà che De Ketelaere deve ancora superare, e la qualificazione del Milan.

L’ex giocatore del Milan, Dejan Savicevic, è intervenuto sul canale Twitch del club rossonero per parlare dell’attuale squadra rossonera e dei suoi giocatori. In particolare, ha elogiato Brahim Diaz, definendolo un giocatore di grande talento che deve avere fiducia in sé stesso per esprimere appieno le sue qualità sul campo. Tuttavia, ha anche sottolineato che Charles De Ketelaere deve ancora adattarsi al calcio italiano e comprendere la maggior richiesta degli allenatori nei confronti dei giocatori offensivi, compreso il dovere di correre indietro.

Savicevic ha anche commentato la partita del Milan contro il Tottenham in Champions League, elogiando la determinazione e l’impegno della squadra, nonostante non siano riusciti a vincere. In ogni caso, ha sottolineato l’importanza della qualificazione ai quarti di finale dopo tanti anni di assenza.

