Sono queste le parole in conferenza stampa dell’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, così sul Viktoria Plzen.

In conferenza stampa parla così l’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi: “No, però sappiamo l’importanza che ha e che dieci punti per passare un girone devi farne nove volte su dieci. L’anno scorso siamo stati bravi a farli, quest’anno sappiamo che il girone è più competitivo però domani vogliamo fare i primi punti per muovere la classifica.“

Aggiunge: “Indubbiamente, è una partita importante. Sappiamo di essere capitati nel girone più difficile di tutta la Champions ma vogliamo giocarcelo. L’esordio non è stato il migliore, ci abbiamo provato ma il Bayern è stato migliore di noi. Ora sappiamo che questa partita ci porterà delle insidie, ma vogliamo affrontarla nel migliore dei modi.“

Simone Inzaghi

Sul dualismo dei portieri: “Ho deciso ma in questo momento non mi va di dirlo, non lo sanno ancora i giocatori perché abbiamo avuto solo un allenamento. Stamattina abbiamo potuto lavorare al video, poco sul campo. Domattina avremo la riunione tecnica e per primo è giusto che lo sappiano loro.“

