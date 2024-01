Le parole di Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, prima del calcio d’inizio della partita dei nerazzurri contro la Fiorentina

Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di DAZN prima del calcio d’inizio di Fiorentina Inter. Di seguito le sue parole.

CLASSIFICA? – «Noi dobbiamo guardare a noi stessi, non pensare a classifiche fittizie e recuperi. Stasera abbiamo una partita difficile contro un’ottima squadra. Il loro percorso in Conference e in Coppa Italia testimoniano la forza della Fiorentina».

SU ASLLANI – «Sta facendo un ottimo percorso, ha davanti a sé un grandissimo giocatore ma tutte le volte che è stato chiamato in causa ha fatto la sua parte e penso lo farà anche stasera».

SU CARLOS AUGUSTO – «Carlos ha giocato tantissimo, sta facendo molto bene. Ho fatto qualche variazione perché avevamo speso molte energie in Arabia».

ACERBI E DIMARCO STANNO BENE? – «Quello sicuramente, però devo cercare di utilizzare tutti i giocatori che mi danno ottime risposte in allenamento».

