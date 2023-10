Al Club su Sky Sport hanno parlato di Simone Inzaghi e dell’effetto dei cambi nell’Inter: poca imprevedibilità

I nerazzurri sono prevedibili così come lo sono i cambi del tecnico: nel 2023 nel 91% dei casi ha cambiato ruolo su ruolo mentre solo nel restante 9 ha messo in campo giocatori dalla panchina per ruoli differenti. Dal 75esimo in poi l’Inter non riesce a recuperare o vincere partite in situazioni di svantaggio.

L’articolo Inter, Inzaghi e la prevedibilità dei cambi: i dati sotto la lente proviene da Inter News 24.

