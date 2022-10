Sono queste le parole di Simone Inzaghi, in conferenza stampa il tecnico dell’Inter presenta la sfida contro il Barcellona.

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter parla alla vigilia del match contro il Barcellona di Champions League, l’allenatore parla dei singoli e di Asllani: “Da tutti penso si debba aspettare di più. E’ un momento non semplice, individuare un giocatore o l’altro è sbagliato. Anche dal sottoscritto è lecito aspettarsi di più. Asllani ha fatto una buona gara, per domani vedremo condizione e schieramento ma è pronto”.Da tutti penso si debba aspettare di più. E’ un momento non semplice, individuare un giocatore o l’altro è sbagliato. Anche dal sottoscritto è lecito aspettarsi di più. Asllani ha fatto una buona gara, per domani vedremo condizione e schieramento ma è pronto.“

Simone Inzaghi

Sul mancato acquisto di Paulo Dybala: “Io ho una società e una proprietà con cui si va in una sola direzione. Si lavora così da un anno e mezzo con un confronto quotidiano. Su Lukaku e Dybala si è fatta una scelta assieme. La mia situazione ho già detto che noi allenatori dipendiamo dai risultati, se non arrivano l’allenatore è il primo in discussione. Ci sono abituato.“

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG