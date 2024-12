Inter, Inzaghi ha 25 titolari. Il tecnico esprime un desiderio

Buone le risposte delle seconde linee nel match di ieri in Coppa Italia. Simone Inzaghi loda il gruppo nel post partita ed esprime a parole una speranza per il futuro.

In una notte fredda al San Siro, l’Inter di Simone Inzaghi ha vinto, dimostrando ancora una volta la forza e la profondità del suo organico. La squadra nerazzurra, guidata con maestria dal tecnico, ha saputo affrontare un impegno non facile, inserito in un calendario già denso di appuntamenti, con un’attenzione particolare verso la Coppa Italia, trofeo caro all’allenatore.

La performance dell’Inter, oltre a segnare un passo importante nel torneo, apre riflessioni su diversi aspetti chiave del gioco e della gestione della rosa ed Inzaghi li analizza aggiungendo un suo desiderio personale.

L’importanza del turnover

Inzaghi ha sottolineato l’importanza di avere un’intera rosa di giocatori su cui poter contare. Questa filosofia è stata evidenziata nella vittoria di ieri, dove il turnover è stato un fattore decisivo. “Ho una squadra con 25 titolari e lo penso veramente” dice il tecnico piacentino. L’Inter dimostra di avere non solo qualità ma anche una notevole profondità nella squadra, elemento essenziale per affrontare le diverse competizioni con la stessa intensità e ambizione.

Mai accontentarsi

La tendenza di Inzaghi di non accontentarsi mai e di puntare sempre al miglioramento è stata chiara anche dopo una vittoria strabordante contro la Lazio ed il passaggio del turno in Coppa Italia. L’analisi dettagliata della partita ha evidenziato la volontà di perfezionare ulteriormente il gioco, dimostrando un approccio a tutto tondo che spinge la squadra all’eccellenza persino dopo lo 0-6 di Roma: “Abbiamo vinto in maniera larga contro la Lazio, ma martedì abbiamo analizzato la gara perché potevamo far meglio in alcune situazioni: si migliora sempre, ogni giorno“.

Un desiderio

Infine, l’attenzione si è concentrata sulla coppia d’attacco Arna-Taremi. La performance di Arnautovic è stata celebrata da Inzaghi con queste parole: “Sono contento di Arna, si parla tanto di lui, ma è il giocatore che vedete, pienamente dentro la squadra: per primo sa che devo fare delle scelte“. Infine Simone Inzaghi si augura succeda il prima possibile una cosa in particolare: “Vorrei che Taremi si sbloccasse, so quanto conta un gol per un attaccante, ma io guardo la prestazione e la sua c’è stata“.

Mehdi Taremi

