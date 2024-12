Inter, ecco i tempi di recupero per Barella e quante gare dovrà saltare

Il centrocampista nerazzurro soffre di un elongazione all’adduttore patita nel match di Roma contro la Lazio. Ecco i tempi di recupero.

In una stagione sportiva dove ogni partita può essere decisiva per il prosieguo del campionato, la notizia dell’indisponibilità di Nicolò Barella, centrocampista dell’Inter, a causa di un’elongazione dell’adduttore della coscia destra ha destato preoccupazione tra i tifosi e lo staff tecnico.

Un infortunio che, oltre a privare momentaneamente la squadra di uno dei suoi elementi più preziosi, solleva interrogativi sulle strategie da adottare in vista delle prossime sfide cruciali, soprattutto con la Supercoppa all’orizzonte.

Recuperi in difesa

Oltre a Barella, la rosa dell’Inter è attualmente alle prese con altri infortuni che riguardano il reparto difensivo. In particolare, le condizioni di Pavard e Acerbi sono motivo di preoccupazione. La speranza dello staff tecnico è che entrambi possano recuperare in vista della Supercoppa, un appuntamento di fondamentale importanza per le ambizioni della squadra. La difesa, fino ad ora, ha visto l’impegno costante di Bastoni e Bisseck, con De Vrij che ieri ha avuto un turno di riposo.

I vice Barella

In assenza di Barella, l’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, si trova a dover rivedere le sue scelte per il centrocampo. Sebbene Hakan Calhanoglu e Henrikh Mkhitaryan siano considerati intoccabili per le loro capacità ed esperienza, il dilemma ora è chi prenderà il posto del numero 23 nerazzurro. Tra le opzioni ci sono Davide Frattesi e Piotr Zielinski, entrambi già schierati da titolari in altre occasioni e pronti a dimostrare il loro valore. Frattesi, con il suo dinamismo, e Zielinski, con le sue qualità nel palleggio, offrono a Inzaghi due profili diversi per affrontare il Como e le sfide successive.

Piotr Zielinski

Un’assenza pesante

Barella, classe ’97 e motore inesauribile del centrocampo nerazzurro, ha subito un infortunio muscolare durante l’ultima partita contro la Lazio. Questo problema fisico lo costringerà a saltare non solo l’ultimo match di campionato prima della pausa natalizia contro il Como, ma solleva anche dubbi sulla sua presenza nella trasferta di Cagliari del 28 dicembre, un appuntamento a cui il giocatore tiene particolarmente per motivi familiari. Tuttavia, sembra ormai certo che Barella rientrerà in tempo per la partenza verso Riad, dove l’Inter disputerà la Supercoppa il 30 dicembre.

