Stando alle ultime indiscrezioni le novità di formazione per la sfida di stasera dovrebbero essere abbastanza.

La ripresa del campionato dopo la sosta per le nazionali è sempre un momento chiave per le squadre che ambiscono a consolidare o migliorare la propria posizione in classifica. Ora tocca all’Inter detentrice del titolo di campione d’Italia, rientrare in campo nel match contro il Monza. Questa partita inaugura un periodo intensivo per il club nerazzurro, che dovrà affrontare incontri cruciali in successione come quelli contro Manchester City e Milan.

Henrikh Mkhitaryan

Cambiamenti in vista

Il tecnico Simone Inzaghi, come riporta la Gazzetta dello Sport, sembra intenzionato a sperimentare una formazione leggermente diversa dal solito per affrontare la sfida di Monza. Ci saranno novità in tutti i reparti: innanzitutto Carlos Augusto si posizionerà più arretrato rispetto alle sue consuete mansioni e ricoprirà il ruolo di braccetto mancino, mentre al centro della difesa è previsto l’utilizzo di De Vrij. Acerbi si è distinto nella finale di Istanbul contro Haaland e sarà fondamentale nella partita in Inghilterra; prevista in quel caso anche la titolarità di Dumfries per la sua fisicità.

Le idee per centrocampo e attacco

Barella, dopo un recente intervento al setto nasale, lascerà il suo posto a Frattesi, evidenziando un turno di riposo programmato che coinvolge anche Calhanoglu. Quest’ultimo, non ancora in condizione ottimale, vedrà Asllani prendere le redini della regia al suo posto. Sembra proprio che l’unico a giocare tutte e 3 le partite possa essere Mkhitaryan. A Monza in attacco ci dovrebbe essere la Thu-La anche se in questo caso ci sono più dubbi.

