Calhanoglu si appresta a riprendere la regia dell’Inter dopo gli impegni in nazionale: il turco è tra i più in palla tra gli uomini di Inzaghi

Calhanoglu mette nel mirino la Juventus, come scrive l’edizione odierna de Il Corriere dello sport. La speranza di Inzaghi per il regista dell’Inter:

«Per la sfida allo Stadium Inzaghi spera di averlo nelle migliori condizioni possibili, dopo averlo sempre schierato titolare quando l’ha avuto a disposizione (15 partite stagionali su 15) con l’eccezione del match in casa della Real Sociedad, saltato per un affaticamento muscolare all’esordio in Champions. Raccolta definitivamente l’eredità di Brozovic, l’ex Milan classe 1994 si è preso i comandi della regia e ha fatto crescere il suo rendimento fino a essere ormai considerato uno dei migliori centrocampisti in circolazione in Europa».

L’articolo Inter, Inzaghi ha un Calhanoglu in più: la speranza per la Juventus proviene da Inter News 24.

