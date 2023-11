Massimo Mauro si è espresso a La Gazzetta dello sport verso il big match tra Inter e Juventus di domenica sera allo Stadium

Il parere dell’ex calciatore Massimo Mauro verso il match di domenica tra Inter e Juventus:

«L’uomo chiave domenica potrebbe essere una sorpresa, un po’ come è successo nelle ultime partite prima della sosta. Penso soprattutto a un inserimento di McKennie, che solitamente qualche gol lo segna e in questa stagione non si è ancora sbloccato. O a una conclusione di Rabiot. Sicuramente l’Inter, oltre a essere la capolista, ha una rosa più attrezzata e completa. Tatticamente, però, può diventare una partita pro Juve quella di domenica sera. I bianconeri possono fare male in contropiede e fare risultato».

L’articolo Mauro: «Inter più completa, ma la Juventus può colpire in un modo» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG