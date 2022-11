Simone Inzaghi ha parlato dopo la sconfitta dell’Inter contro la Juventus. Le dichiarazioni del tecnico nerazzurro

Inzaghi a Dazn dopo Juve-Inter.

RAMMARICO – «Abbiamo fatto un ottimo primo tempo dove non puoi andare a riposo 0-0, purtroppo il rammarico è li. Poi eravamo partiti anche bene e dopo la traversa ci siamo un po’ disuniti. Potevamo poi fare il pareggio con Lautaro… sconfitta pesante contro una rivale, ma il calcio è così. Probabilmente l’anno scorso abbiamo vinto una partita che non meritavamo, non ci sta il 2-0 ma gli episodi devono essere portati anche dalla tua parte».

CONTINUA SU JUVENTUSNEWS24

L’articolo Inter, Inzaghi: «Il 2-0 non ci sta ma devi portare gli episodi dalla tua parte» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG